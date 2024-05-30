Arabanın önüne atladı, kaza numarasını kimse yutmayınca ayağı kalktı... Genç kadının ilginç anları kamerada

30 May 2024 11:52 - Güncelleme : 30 May 2024 12:04

Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti...

Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti...

Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşanan olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. Kadın ve adamın yol ortasındaki tartışması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının yolda hızla ilerleyen arabanın önüne atlaması ve "kaza oldu" izlenimi vermesi dikkat çekti.

NUMARASI TUTMADI

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.