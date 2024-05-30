Arabanın önüne atladı, kaza numarasını kimse yutmayınca ayağı kalktı... Genç kadının ilginç anları kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 11:52 - Güncelleme : 30 May 2024 12:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi ile tartışan kadın, kendini aniden seyir halindeki aracın önüne attı. Araba çarpmış numarası yapan kadının numarasını kimse yutmayınca ayağa kalkarak uzaklaştı.
Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşanan olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. Kadın ve adamın yol ortasındaki tartışması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının yolda hızla ilerleyen arabanın önüne atlaması ve "kaza oldu" izlenimi vermesi dikkat çekti.
NUMARASI TUTMADI
Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı