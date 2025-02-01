Araç kiralamak isteyenlere büyük tuzak! Karı - koca ve bacanağın kurduğu çete çökertildi

01 Şubat 2025 09:54 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:01

Araç kiralamak isteyen vatandaşları dolandıran karı - koca ve bacanağın kurduğu çeteye operasyon düzenlendi. 11 kişinin yakalandığı operasyonda çete üyelerinin tuzağa düşürdükleri kişileri 2 kez dolandırdıkları ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Bir suç örgütü daha çökertildi! 13 ilde büyük operasyon! 88 kişi yakalandı

Bir suç örgütü daha çökertildi! 13 ilde büyük operasyon! 88 kişi yakalandı

Dolandırıcılar bu kez araç kiralamak isteyen kişileri hedef aldı. Mersin'de sözde faaliyet gösteren bir oto kiralama dükkanından araç kiralamak isteyen Bayburtlu bir vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, aile üyelerinden oluşan çeteyi çökertti.

OTO KİRALAMA ÇETESİNE OPERASYON

40 gün boyunca dolandırıcıların izini süren polis, aile üyelerinden oluşan çetesine Mersin'de operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların oto kiralama dükkanını andıran iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 11 kişiyi dükkanda kıskıvrak yakaladı. Mersin'den Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

VATANDAŞLARI İKİ KERE DOLANDIRDILAR

Piyasa değerinin çok altında araç kiralayarak vatandaşların gözünü boyayan çete üyeleri, ilk önce vatandaşlardan araç kiralama ücretini İBAN yoluyla tahsil etti. Kiralama ücretini gönderen mağdurları 1-2 saat sonra yeniden arayan dolandırıcılar, kasko-sigorta bedeli olarak ikinci kez para talebinde bulundular. Bu şekilde yüzlerce vatandaşı dolandıran, birçok kişinin parasını haksız bir şekilde cebe indiren dolandırıcı çetesi, Bayburtlu vatandaşın şikayeti üzerine yakayı ele verdi. Aile üyelerinden oluşan oto kiralama çetesinin 11 üyesi Mersin'de yakalandıktan sonra Bayburt'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevki gerçekleşti. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.