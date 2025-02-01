Bir suç örgütü daha çökertildi! 13 ilde büyük operasyon! 88 kişi yakalandı

01 Şubat 2025 08:49 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:02

İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında elebaşılığını C.A.’nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı.

Vatandaşları tuzağa düşürerek dolandıran çete çökertildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında; "Hakkınızda icra davası var" diyerek vatandaşlarımızı dolandıran çetenin çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLAR SONUCU;