Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu! Toprağa gömülü 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

31 Ocak 2025 07:52 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak’ta düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Bakan Yerlikaya Şırnak’ta düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam: 4 Ton 45 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."