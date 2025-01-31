Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu! Toprağa gömülü 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu! Toprağa gömülü 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 07:52 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak’ta düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Bakan Yerlikaya Şırnak’ta düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı. 

Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam: 4 Ton 45 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...