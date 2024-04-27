Aracın motoruna 1,5 metrelik yılan girdi! Görünce dehşete düştü

27 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:10

Ankara'da inşaatta çalışan usta R.K bir aracın motoruna giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark edince kendi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Konya'ya götürülen araçtan yılan çıkarılarak doğaya salındı.

İnşaat ustası R.K., Ankara'ya bağlı Kızılırmak Mahallesi yakınlarında bir inşaatta çalıştığı sırada tesadüfen 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılanın aracının motor kısmına girmekte olduğunu gördü. R.K., yılanı çıkartmak için hafif ticari aracının kaputunu açtı ancak bir türlü yılanı çıkaramadı.

Bunun üzerine Kulu'da sanayiye giden R.K., tamirciden yılanı çıkarmak için yardım istedi ve araç lift yardımı ile kaldırıldı. Tamircinin de yılanı çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

DOĞAYA SALINDI

Tamirciye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yılan aracın motor kısmından çıkarılarak bir torba içerisine konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.