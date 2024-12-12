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Aracında çakar kullandı, unutamayacağı bir ceza yedi! Miktarı duyan şaştı kaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:43
Aracında çakar kullandı, unutamayacağı bir ceza yedi! Miktarı duyan şaştı kaldı

Edirne'de polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan bir otomobili durdurdu. Aracın içinde ruhsatsız tabanca ve mermi de bulan ekipler, sürücüye 218 bin TL para cezası kesti.

Edirne​'de Yunus Timleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, siren ve çakar sistemi ile birlikte cop, GPS​ takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca​ ve 15 mermi bulundu.

Aracında çakar kullandı, unutamayacağı bir ceza yedi! Miktarı duyan şaştı kaldı - 1. Resim

218 BİN TL CEZA KESİLDİ

Araç sahibine, usulsüz siren ve çakar sistemi kullanımı nedeniyle 218 bin TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç., Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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