Aracında çakar kullandı, unutamayacağı bir ceza yedi! Miktarı duyan şaştı kaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:43

Edirne'de polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan bir otomobili durdurdu. Aracın içinde ruhsatsız tabanca ve mermi de bulan ekipler, sürücüye 218 bin TL para cezası kesti.