Aracında çakar kullandı, unutamayacağı bir ceza yedi! Miktarı duyan şaştı kaldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:43
Edirne'de polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan bir otomobili durdurdu. Aracın içinde ruhsatsız tabanca ve mermi de bulan ekipler, sürücüye 218 bin TL para cezası kesti.
Edirne'de Yunus Timleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, siren ve çakar sistemi ile birlikte cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi bulundu.
218 BİN TL CEZA KESİLDİ
Araç sahibine, usulsüz siren ve çakar sistemi kullanımı nedeniyle 218 bin TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç., Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı