Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna döndü

Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna döndü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:57
Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ'ın yoldan çıkan otomobilden fırlayan bir kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ​'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada; G.B. yönetimindeki otomobil​, kontrolden çıktıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ardından alevlere teslim oldu.

Kazayı göre vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna dönüştü - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan ve ağır yaralanan G.B.'ye olay yerinde kalp masajı yaptı ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
tekirdağkazayaotomobil

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...