Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna döndü

24 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:57

Tekirdağ'ın yoldan çıkan otomobilden fırlayan bir kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ​'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada; G.B. yönetimindeki otomobil​, kontrolden çıktıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ardından alevlere teslim oldu.

Kazayı göre vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan ve ağır yaralanan G.B.'ye olay yerinde kalp masajı yaptı ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.