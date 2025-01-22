Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27'yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

22 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:30

Kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle yurdun doğusunda düşük sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.