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Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27'yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:30
Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27&#039;yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı

Kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle yurdun doğusunda düşük sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ağrı​'da termometrelerin gece eksi 20'yi gösterirken, Murat Nehri ve dereler buz​ tuttu.

Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27'yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı - 1. Resim

Vatandaşlar​ soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü. Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27'yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı - 2. Resim

GÖLLER VE AKARSULAR DONDU

Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

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Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ağrıbuzvatandaşlar

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