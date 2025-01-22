Ardahan buz kesti! Termometreler eksi 27'yi gördü, görüntüler kutupları aratmadı
Kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle yurdun doğusunda düşük sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ağrı'da termometrelerin gece eksi 20'yi gösterirken, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.
Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü. Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
GÖLLER VE AKARSULAR DONDU
Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.
Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.