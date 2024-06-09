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Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: Tutuklamalar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 00:39 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 00:42

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ayrıntıları da belli oldu...

Ardahan merkezli İstanbul ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

8 GÖZALTI!

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde ekipler, Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe: Tutuklamalar var! - 1. Resim

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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