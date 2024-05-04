Ardahan'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

04 May 2024 17:20 - Güncelleme : 04 May 2024 17:28

Yağışlı hava Ardahan'da kazayı da beraberinde getirdi. Minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KAYGAN ZEMİNDE YOLDAN ÇIKTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkiinde meydana geldi. Çıldır’dan Ardahan’a seyir halindeki Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı minibüs, havanın yağmurlu ve yolunda kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma karayolunda güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüsün altında kalan ve etrafa savrulan yaralıları kurtarmak için jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

ACI HABER GELDİ

Devrilen minibüsün altında kalan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslara taşındı. Kazada, S.Y. (63) hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çıldır ve Ardahan’daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.