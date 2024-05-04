04 May 2024 09:16 - Güncelleme : 04 May 2024 09:16
Huzurevinde korkunç görüntüler ortaya çıktı! 2 kişiyi böyle öldürdü
Antalya’da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, olay anındaki korkutucu görüntüleri ortaya çıktı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan 65 yaşındaki İzettin S.'nin tutuklandığı bildirildi. Olay anına ilişkin güvenlik kameraları korkunç görüntüleri ortaya çıkardı.
KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı. Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı