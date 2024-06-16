Arife günü kahreden olay! Genç kız fotoğraf uğruna düştü, babası peşinden atladı
Kocaeli'nden arife günü kahreden haber geldi. Genç bir kız fotoğraf çektirmek isterken kayalıklardan düşünce babası ve abisi peşinden atladı. Acı haber geldi.
Kandıra'da genç bir kız fotoğraf çektirmek isterken kayalıklardan düşünce babası ve abisi peşinden atladı. Babası hayatını kaybetti abiyle genç kızın durumu kritik.
Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi. Ayakları kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı. Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı.
GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR
Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.