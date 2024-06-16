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Arife günü kahreden olay! Genç kız fotoğraf uğruna düştü, babası peşinden atladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 00:45
Arife günü kahreden olay! Genç kız fotoğraf uğruna düştü, babası peşinden atladı

Kocaeli'nden arife günü kahreden haber geldi. Genç bir kız fotoğraf çektirmek isterken kayalıklardan düşünce babası ve abisi peşinden atladı. Acı haber geldi.

Kandıra'da genç bir kız fotoğraf çektirmek isterken kayalıklardan düşünce babası ve abisi peşinden atladı. Babası hayatını kaybetti abiyle genç kızın durumu kritik.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi. Ayakları kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı. Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı.

Arife günü kahreden olay! Genç fotoğraf uğruna düştü, babası peşinden atladı - 1. Resim

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arife günü kahreden olay! Genç fotoğraf uğruna düştü, babası peşinden atladı - 2. Resim

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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