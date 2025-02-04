Arkadaş kavgası vahşetle sonuçlandı! Defalarca kez bıçakladı

04 Şubat 2025 09:16 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:25

İstanbul'da akşam saatlerinde 16 yaşında 2 arkadaşın kavgası vahşetle sonuçlandı. Çocuklardan biri tartıştığı arkadaşını defalarca kez bıçakladı.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de 2 Şubat 2025 günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; daha önce aralarında tartışma yaşanan 2 arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluştu. Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16) arkadaşı olan Yakup K. (16) ile buluştuktan sonra tartışmaysa başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu vücudunun çeşitli yerlerinde defalarca bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ayaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Arkadaşının katili olan Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEDEN DE KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan 2 arkadaşın daha önceden de kavga ettiği ve çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı , sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.