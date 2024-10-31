Arkadaşını baltayla öldürdü! Detaylar kan dondurdu

31 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:52

Eskişehir'de Tolga Ç. isimli şahıs, tartıştığı arkadaşı Muhittin Bural'ı baltayla öldürdü. “Kendimi ve ailemi korumaktan başka çarem yoktu” diyen şahıs haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Tepebaşı​ İlçesi Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde 64 yaşındaki Muhittin Bural ve 48 yaşındaki Tolga Ç. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Tolga Ç., arkadaşı Muhittin Bural'ın kafasına baltayla vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir​ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanık Tolga Ç. hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz sanık İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Nevin E. ise duruşmaya katılmadı.

"KENDİMİ VE AİLEMİ KORUMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Tolga Ç, “Olay gecesi bize karşı baltayla saldıran birisi vardı. Kendimi ve ailemi korumaktan başka çarem yoktu. Geçen 17 aylık süreçte maddi ve manevi çöküş yaşadım. Her şeyim yarım kaldı” dedi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada ise “Olay günü maktul ile Tolga arasında çıkan tartışma nedeniyle sanığın adli emanetteki baltayla maktule saldırdığı ve ölüm nedeninin baltayla aldığı darbe olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle sanığın ‘Kastan öldürme' suçundan müebbet hapisle, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edilir” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tolga Ç.'nin avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için zaman verilmesine, Tolga Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık İbarat A. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.