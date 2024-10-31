Çocuğunun önünde satırla parçalayıp, başını taşla ezdi! Katile attığı son mesaj ortaya çıktı: Kan donduran detaylar

31 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:26

Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli ve oğlu Bulutcan Çilli'yi vahşice katleden Mehmet A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamedeki detaylar ise kan dondurdu. Katil Mehmet A.'nın çocuğun gözü önünde satırla parçalayıp, başını taşla ezdiği öğrenildi. Katledilen Aynur Çilli'nin katili Mehmet A.'ya attığı son mesaj da ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan vahşette; 48 yaşındaki Mehmet A. 43 yaşındaki eski sevgilisi Aynur Çilli ve Aynur’un 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli ile gece yarısı görüşme bahanesiyle ormanlık alana gitti. Orada Aynur Çilli'yi araçtan indirerek öldüren Mehmet A., sonrasında Bulutcan ile olay yerinden ayrıldı.

Ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin Aynur Çilli'ye ait olduğu tespit edildi. Olayı araştıran jandarma ekipleri, Aynur Çilli’nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirleyerek Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Mehmet A. eve giderken yakalandı ve evde yapılan aramada Bulutcan Çilli'nin cansız bedeni bulundu.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mehmet A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A.'nın 17 farklı suç kaydı olduğu, Aynur Çilli'nin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ANNENİN KATİLİNE SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 21 Kasım tarihinde görülecek ilk dava öncesinde hazırlanan iddianamede şüphelinin vahşi cinayetleri nasıl işlediği detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede önce, Aynur Çilli ile Mehmet A. arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi. Aynur Çilli'nin cep telefonunun yapılan incelemesinde, öldürülmeden bir gün önce eski sevgilisinin sosyal medya üzerinden kendisi ile ısrarla görüşme isteğinde bulunduğuna dikkat çekilerek, “Aynur seninle görüşebilir miyiz? Ya çok özledim seni. Geleyim, alayım mı seni?” mesajını attığı, buna karşılık olarak da Aynur Çilli'nin, “Bulut bisikletini istiyor. Verirsen gelirim. Ağladı gene. Bisikletsiz çocukların arkasından koşuyor. Bak yok Ahmetmiş, yok Mehmetmiş gibi abuk sabuk konuşmayacaksın. Gelirim, çünkü çok yoruldum. Senin dırdırını dinleyecek durumda değilim” yazdıktan sonra buluşma teklifini kabul ettiği yer aldı.

ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE ANNESİNİ KATLETTİ

Yine iddianameye göre, 1 Ağustos Perşembe günü saat 00.00'da Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiline alan Mehmet A. Masadağı'ndaki ormanlık alana gitti. Burada kadını zorla araçtan indiren Mehmet A. talihsiz kadının kafasına beraberinde getirdiği satırla çocuğunun gözü önünde defalarca vurdu. Ardından Aynur Çilli'nin başını taşla ezen Mehmet A. kadının parmaklarını da kesti. Sonrasında araçta ağlayan Bulutcan Çilli'yi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine götürdü.

"ÇOCUĞU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ'

Burada küçük çocuğun elleri, ayakları ve boynunu domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağlayarak öldürdü. Öldürdüğü küçük çocuktan kurtulma planları yapan Mehmet A. cesedi taşımak için markete gitti ve buradan poşet aldı. Eve dönerken jandarma ekipleri tarafından yakalanan Mehmet A. pişman olduğunu söyledi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı sanık Mehmet A. hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', ‘Suçu gizleme' ‘Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.