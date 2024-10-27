Skandallar bitmiyor! Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı

27 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:51

Bursa'da halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 27 yaşındaki Fatma Işık, yatırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Işık'ın ölüm haberiyle sarsılan aile, durumun hastanenin ihmali olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

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Bursa​'nın Mustafakemalpaşa​ ilçesinde ablası Gökçe Üneşi ile yaşayan 27 yaşındaki Fatma Işık baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan testlerin sonucunda Işık'ın kanında enfeksiyon tespit edilirken, böbreklerinin de yetersiz olduğu belirlendi. İlaç tedavisine başlansa da Işık yeniden rahatsızlanarak hastaneye gitti. Yoğun bakımda yer olmaması sebebiyle genç kadın Özel Medicabil Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Işık, 2 gün sonra ise hayatını kaybetti. Aker ailesi, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunurken, cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yozgat'ta toprağa verildi.

GÜLE OYNAYA GİTTİ, CENAZESİ ÇIKTI

Kardeşinin başka hastalığının olmadığını ifade eden ablası Gökçe Üneşi ise, “Kardeşim Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda yer olmadığı için kırmızı alanda tedavi gördü. Özel Medicabil Hastanesi'nin yoğun bakımında yer olduğu söylendiğinde, kardeşimin bilinci açık, güle oynaya, konuşarak gittik. Tedaviye alındı. Bir gün sonra geldiğimizde doktorlar kardeşimi entübe ettiğini söyledi. Çok şaşırdık. Diyalize de bağlanacağı söylendi. Biz hastamızı gördüğümüzde ise şok olduk. Hemen sevkini istedik. Devlet kurumuna sevki için gereken girişimleri yaptık. Çünkü biz hastamızı bu şekilde getirmemiştik. 184'ü arayarak da şikâyette bulunduk. Biz de eve geldik. Akşamına bizi aradılar, kalbinin durduğunu ve tekrar çalıştığı söylendi. Ama vefat ettiği söylendi” diye konuştu.

Gözü yaşlı abla, gereken şikayetleri yaptıklarını ve kardeşinin ölümüyle kimler sorumlusuyla hesap vereceğini söyledi.