Son dakika | Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme: Kabul edildi
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemime oturan 'yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bebeklerin kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin gündemime bomba gibi düşen 'yenidoğan çetesi' skandalı, büyümeye devam ediyor. İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
YENİ SKANDALLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Öte yandan Yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dinleme kayıtlarına göre; çete üyeleri bebek ilaçlarını da yasa dışı yollarla satışa sundu.
YASA DIŞI İLAÇ SATIŞI
Birinci Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Hakan Doğukan Taşçı ve 11 hastanede hasta takibinden sorumlu hemşire Hasan Basri Gök’ün, hastanelerden çaldıkları ilaçları sattıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, tanesi 10 bin lira değerindeki bu ilaçları satarak büyük kazanç elde etmeye çalıştıkları belirlendi.