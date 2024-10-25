Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! "Benzin param yok" deyip kutu kutu ilaç satmışlar: İşte kan donduran konuşmalar

25 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:30

Yenidoğan çetesinin yeni skandalları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Davada isimleri geçen şüphelilerin yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Hakan Doğukan Taşçı ile hemşire Hasan Basri Gök’ün telefon konuşmalarında hastanede aldıkları ilaçları sattıkları öğrenildi.

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Sağlıklı bebekleri hastanelerin anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakımlarına kaldırarak bebeklerin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi​nin yaptığı korkunç eylemler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çete üyelerinden Hakan Doğukan Taşçı ile hemşire Hasan Basri Gök'ün yeni telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

İĞRENÇ KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'in haberine göre, “Yenidoğan çetesi” üyelerinden Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile kendisiyle beraber 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire Hasan Basri Gök’ün, telefon konuşmalarında, ölümlerine neden oldukları bebeklerin aileleri hakkındaki ahlaksızca konuşmaları iddianamede yer aldı.

Şüphelilerin hastanelerden ilaç çalarak sattıkları ve ne kadar kazanacaklarına ilişkin hesaplamalar yaptıkları da belirlendi.

"TÜRKMEN MAFYASINA BULAŞIRIZ"

İkili arasında geçen konuşmada Basri Gök’ün, Taşçı’ya bir bebeğin ailesiyle ilgili, “Doğukan öldürecekler bizi. Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz. Hapse girmeyi bırak öldürürler. Türkmen mafyasına bulaşırız. Bak, ‘Doğukan sizden para alıp 700 liraya kokoreç yedi” diyerek güldüğü görüldü.

"BÜTÜN İSTANBUL’DA SENİN ADIN HIRSIZA ÇIKACAK YENİDOĞAN PİYASASINDA”

İkilinin başka bir telefon görüşmesinde ise hastaneden, erken doğan bebeklerin solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilacı çalarak satmak üzerine bir konuşma yaptıkları dikkat çekti. Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök’e önce örgüt lideri Fırat Sarı’ya güvenmediğini ve kendisiyle legal olmayan herhangi bir iş yapmak istemediğini söyleyeceğini belirterek “Hasan bak basit geliyor sana kanka, beni tutuklarlar. Bizim sattığımız fiyata bakma kardeşim sen. 20 tane, 10 tane, 30 tane çıkarttın. Şu an güncel fiyatı 7 bin lira. O ilacın SUT’tan (Sağlık Uygulama Tebliği) sonra 210 bin lira para yapar. Adam senin satış fiyatına bakmaz, perakende satış fiyatına bakacak. O parayı senden alacak, ceza kesecek, hastaneye ceza kesecek, bütün İstanbul’da senin adın hırsıza çıkacak yenidoğan piyasasında” diyor.

"BENİM BENZİN PARAM YOK" DEYİP İLAÇ SATMIŞLAR

Aynı konuşmanın devamında satacakları ilaçlardan alacakları yüzdeliği hesapladıkları, bir kutu ilacı 750 liradan satarak kazanacakları ortalama miktarı konuştukları görüldü. Konuşmalarda, “Kutu diyorum bak sana, 10 bin lira yapıyor Doğukan hesapla”, “10 bin güzel para kanka. Benim benzin param yok” ifadeleri yer alırken şüphelilerin hangi hastaneden kaç kutu ilaç çıkarabileceklerini de hesapladıkları görüldü.