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Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyona gitmişti! 62 yaşındaki katil zanlısı cezaevine gönderildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:08
Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyona gitmişti! 62 yaşındaki katil zanlısı cezaevine gönderildi

Ankara'da 62 yaşındaki S.K., arkadaşı Ü.U.'yu çekiçle başına vurarak öldürmüş daha sonrasında ise evi yakarak olaya yangın süsü vermeye çalışmıştı. "kasten öldürme" suçundan tutuklanan 62 yaşındaki S.K., cezaevine gönderildi.

Ankara​'nın Çankaya​ ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak cinayeti saklamaya çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan zanlı S.K.'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki sorgusunun ardından şüpheli şahıs "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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