Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyona gitmişti! 62 yaşındaki katil zanlısı cezaevine gönderildi
Ankara'da 62 yaşındaki S.K., arkadaşı Ü.U.'yu çekiçle başına vurarak öldürmüş daha sonrasında ise evi yakarak olaya yangın süsü vermeye çalışmıştı. "kasten öldürme" suçundan tutuklanan 62 yaşındaki S.K., cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak cinayeti saklamaya çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan zanlı S.K.'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki sorgusunun ardından şüpheli şahıs "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.