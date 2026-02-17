Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arkadaşının ısrarıyla banka hesabı açtı başına gelmeyen kalmadı

Kayseri'de arkadaşının ısrarı ile banka hesabı açan bir kişi dolandırıcılık suçu iddiasıyla yargılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arkadaşının ısrarıyla banka hesabı açtı başına gelmeyen kalmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 17:12

Kayseri’de arkadaşının ısrarı ile bir bankada hesap açan kişi iddiasıyla yargılandı. Kayseri’de A.N. isimli şahsı telefonda dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

''PARA GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİM YOK''

Bir başka suçtan Konya’da tutuklu bulunan M.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. H.Ü. isimli arkadaşının banka hesabını kiraya verebileceğini söylediğini, bunun üzerine hesap açtığını ancak bu hesaptan hiç para çekmediğini belirten M.K. savunmasında; "İfadeye çağrıldığımda 90 kadar mağdurun olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum" dedi.

M.K.; kendisine hesap açtıran H.Ü.’nün farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını belirterek, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. M.K.; maddi durumu elvermediği için istemesine rağmen zarara uğrayanların zararını karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.K.’ye A.N.’nin zarar gördüğü olayla ilgili olarak 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına hükmetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#banka hesabı
#Adli Para Cezası
#Mağdur
#Hapis Cezası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.