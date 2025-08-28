Arnavutköy’de fabrika yangını! 3 katı da alev ve dumanlar sardı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 katlı bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak’ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisinin bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçradıs ve fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...