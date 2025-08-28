Manisa’da otoyolda can pazarı! Kafa kafaya çarpıştılar

Demirci-Salihli karayolunun 2. kilometresinde Mustafa Uysal (42) yönetimindeki 45 PB 573 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Gülcan Büber’in (41) kullandığı 35 PC 104 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Uysal’ın otomobili alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek aracı söndürdü.

YARALILAR GÜÇLÜKLE ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kazada sürücüler Mustafa Uysal ve Gülcan Büber ile birlikte Sibel Uysal (41), Arda Uysal (15), Eda Uysal (10), Ömürcan Bozyiğit (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslar ve Demirci Belediyesi hasta nakil aracıyla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA YERİNE İLÇE PROTOKOLÜ GELDİ

Yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapanan Demirci-Salihli karayolu, yaralıların tahliyesi ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.