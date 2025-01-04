Arnavutköy'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

04 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:12

Arnavutköy'de bir grup arkadaş ateş yakmak için odun istediği sırada çıkan tartışma büyüyerek cinayetle sonuçlandı. Yılbaşı gecesi gerçekleşen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay gecesi ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden Uğur Tanrıgül'ün ağabeyi Fatih Tanrıgül, "Silahın mermisi bittiği için kardeşime silahın kabzasıyla vuruyor" dedi.

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İstanbul​ Arnavutköy'de meydana gelen korkunç olayda bir grup arkadaşın ateş yakmak için odun istediği sırada çıktığı iddia edilen tartışma, cinayetle sonuçlandı.

Hurdacı ile tartışmaya başlayan Diren Kaya'yı durdurmak isteyen Mikail Gümüş, arkadaşının kurşunlarına hedef oldu. Ağır yaralanan Gümüş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş, hurdacıda bulunan Uğur Tanrıgül ise silah kabzasından aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayla alakalı yeni görüntüler ve bilgiler ortaya çıktı.

OLAY YERİNDEKİ SİLAHI KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR İDDİASI

Olayın yaşandığı noktaya olaydan sonra giden yaralı Uğur Tanrıgül'ün ağabeyi Fatih Tanrıgül iddiaya göre olay akşamı kullanılan silahlardan birinin, yine olay günü orada bulunan bir kişi tarafından alınarak kaçırılmaya çalıştığını fark etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken silahı şahsın elinden alan Tanrıgül, Arnavutköy İlçe Emniyet Ekiplerine teslim etti.

"SİLAHIN MERMİSİ BİTTİĞİ İÇİN KARDEŞİME SİLAHIN KABZASIYLA VURUYOR"

Korkunç olayı anlatan yaralı Uğur Tanrıgül'ün ağabeyi Fatih Tanrıgül, “Malum vatandaşlar 6 kişi benim işyerime gelmişler, sarhoş oldukları söyleniyor. Arka kapıdan kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalışmışlar. O esnada kardeşim dükkandaydı, kardeşim kapıyı açıyor. Kendisinin daha önceden suç dosyası varmış ve aranan firari bir şahısmış. Kardeşim içeride misafiri olduğunu ve yarın gelmeleri gerektiğini söyleyerek şahısları dükkandan çıkartıyor ve arka tarafa geçiyorlar. Hakaret ve küfürler ederek tehditler savurmaya devam ediyorlar. 6 kişi gelmişler oraya bellerinde silahlar varmış belli ki farklı bir niyetle gelmişler. Rahmetli olan Mikail abi de sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, o devreye giriyor. Bu saatte misafir varken rahatsız edilmeyeceğini söylüyor cinayet​ işleyen şahıs silahına davranıyor önce vefat eden Mikail Gümüş'e sıkıyor daha sonra benim kardeşim olan Uğur Tanrıgül'e sıkıyor ve yanındaki başka birine daha sıkıyor.

Silahın mermisi bittiği için kardeşime silahın kabzasıyla vuruyor. Vefat eden Mikail'i ve benim kardeşimi orada bırakıp kaçıyorlar. Kardeşimi kız arkadaşı arabasıyla hastaneye götürüyor. Diğer kişi iki gün yoğun bakımda kaldı ve yaşamını yitirdi. Kardeşim 2 gün yoğun bakımda kaldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Şahıs yakalandı inşallah adalet yerini bulacak diye düşünüyorum. Olaydan sonra video kayıtlarına zarar gelmemesi açısından işyerime gitmek istedim bir baktım ki orada birisi var olayla ilgisi olan bir kişiyi silahı alırken gördüm. Ben gittim o silahı zorla aldım ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettim. O akşam işyerime gelen şahıslardan biriydi bu ve ifadesi alınarak salındı” şeklinde konuştu.







