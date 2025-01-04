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Otopark kavgasında silahla çekildi! 2 kardeş vuruldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:34
Otopark kavgasında silahla çekildi! 2 kardeş vuruldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde park nedeniyle komşular arasında kavga çıktı. Komşulardan biri evden aldığı silahla diğerlerine kurşun yağdırdı. Kavgaya karışan 2 kardeş yaralanırken saldırgan komşu kaçarak kayıplara karıştı.

Kocaeli​'de meydana gelen otopark kavgasında 2 kişi yaralandı. Evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. (34) ve Muhammet Ö. (35) isimli kardeşler, otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada bir vatandaş, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında park sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kardeşlerin kavgaya karıştığı komşu evden aldığı tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Muhammed Ö. yaralanarak yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Otopark kavgasında silahla çekildi! 2 kardeş vuruldu - 1. Resim

SALDIRGAN KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Olayı gerçekleştiren komşu olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan​ Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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