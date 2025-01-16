Art arda depremlerle gündeme geldi: Türkiye’nin diri fay haritası değişecek mi?

16 Ocak 2025 13:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:12

Karadeniz’de son aylarda meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem tehlikesini gündeme taşıdı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, elde edilen son veriler ışığında Türkiye’nin diri fay haritasının değişebileceğini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem tehlike seviyesinin artabileceğini söyledi. Bölgede depremin yanı sıra yeni bir tehlike de gündemde… Uzmanlar yaşanan sarsıntıların ardından oluşabilecek heyelan ve kaya düşmesi tehdidine dikkat çekiyor. iŞTE DETAYLAR...

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Karadeniz’in doğusunda son aylarda meydana gelen sarsıntılar, bölgenin depremselliği ve olası depremlerin ardından oluşabilecek ikincil afetleri gündeme taşıdı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan​ Uygulama Araştırma Merkezi, depremlerin Doğu Karadeniz’de heyelan, taşkın ve kaya düşmesi​ gibi olaylarla etkisini belirlemek için çalışma yürütüyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Merkezin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Karadeniz’de son aylarda yaşanan depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Rize’nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım 2024’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Ersoy, kayıtlara geçmemiş fakat mevcut olan fayda böyle bir depremin meydana gelmesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

DEPREMLERLE GELEN İKİNCİ TEHLİKE

Ersoy, depremlerin ardından ikincil afetlerin akıllara geldiğini dile getirerek, “Özellikle ikincil afetler deyince, depremlerden sonra bizim aklımıza heyelanlar, kaya düşmeleri ve benzeri afetler geliyor. Bunlarda bir artış var mı işte bunların üzerine çalışıyoruz.” dedi.

Trabzon’da 5 Ocak’ta 3,2, 9 Ocak’ta 3,4 büyüklüğünde meydana gelen depremlere de dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tekrarlı yükler bunlar. Yani sürekli siz farklı bir titreşimle etkilenebiliyorsunuz. Normal koşullarda biz biliyoruz ki heyelanların ve kaya düşmelerinin en önemli nedenlerinden biri de gerek yapay, gerek doğal titreşimler ve bununla birlikte yağış.

Şimdi son zamanlarda da özellikle Doğu Karadeniz​ Bölgesi’nde bunun olumsuz etkilerini yaşamaya başladık. Depremlerin etkisi kesinlikle heyelan ve kaya düşmesine neden olur ama Trabzon’da bu küçüklükte depremler​, heyelana ya da taşkına doğrudan neden oluyor mu bunu geçen yıldan itibaren çalışmaya başladık, nihai sonuca ulaşmaya çalışacağız.”

TÜRKİYE’NİN FAY HARİTASI DEĞİŞEBİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de son 125 yılda meydana gelen aletsel dönem depremlerine bakıldığında Doğu Karadeniz Bölgesi’nin diğer bölgelere oranla daha düşük bir deprem aktivitesine sahip olduğunun görüldüğünü belirtti.

POTANSİYELİ OLAN DİRİ FAYLAR VAR

Son dönemde elde edilen jeolojik ve jeomorfolojik verilere de dikkati çeken Sözbilir, şu değerlendirmede bulundu:

“Fakat özellikle Sinop ile Artvin arasındaki zon boyunca yapılan son çalışmalarda, Doğu Karadeniz sahillerine yakın kesimlerde kayma hızı düşük fakat potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilecek fayların varlığına dair jeolojik ve jeomorfolojik veriler elde edilmiştir.

Bunun yanında yine Samsun-Trabzon arasındaki bölgede Karadeniz içinde yapılan deniz jeolojisi ve jeofiziği çalışmalarında denizaltında deprem üretme potansiyeli olan diri fayların varlığı saptanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda yenilenmekte olan Türkiye diri fay haritasında bu faylar işlendiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimizin de deprem tehlike seviyesinin değişmesi beklenmektedir.”