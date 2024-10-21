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Artvin’de yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 03:54 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 04:00

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda 4 kişi araçlarında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kar yağışları yurdun yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Artvin’in Şavşat​ ilçesine bağlı Büyükoba Yaylası Sarıçayır mevkide 4 kişi mahsur kaldı. Hakan Tatar, Çetin Tatar, Özkan Tatar ve Aykut Cancıoğlu’nun içinde bulunduğu araç, yayla yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı​ nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi ve Şavşat Arama Kurtarma​ ekipleri sevk edildi.

Arazi araçlarıyla zorlu koşullarda bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucunda araçta mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Kurtarılan kişilerin güvenliğini sağlayan ekipler, halatlar yardımıyla kara saplanan aracı da kurtardı.

Artvin’de yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - 1. Resim

“BİR SAAT İÇİNDE KURTARDIK”

Olayla ilgili açıklama yapan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Artvin​ Valiliği ve AFAD Koordinasyon Merkezi’nden gelen ihbar üzerine 3 araç ve 14 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. Kaya, “Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan kişileri ve araçlarını güvenli bir şekilde kurtardık” dedi.

Artvin’de yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - 2. Resim

Bölgedeki kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken kar yağışının devam ettiği ve yayla yollarında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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