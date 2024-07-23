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Artvin'de yürekleri ağza getiren olay! Fotoğraf çekilmek isterken aşağı düştü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:33
Artvin&#039;de yürekleri ağza getiren olay! Fotoğraf çekilmek isterken aşağı düştü

Artvin'de fotoğraf çekilmek isteyen G.Ö, dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düştüğü sırada tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı.

Yürekleri ağza getiren olay Artvin'de yaşandı.

Hastane caddesinde bulunan teras üzerinde Artvin manzarası ile fotoğraf çekmek isteyen G.Ö. (23) dengesini kaybederek düştü.

Artvin'de yürekleri ağza getiren olay! Fotoğraf çekilmek isterken aşağı düştü - 1. Resim

TUVALETİN PENCERESİNE TUTUNUP HAYATTA KALDI

Bu sırada G.Ö. alt kattaki tuvaletin penceresine tutundu. Metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyen 23 yaşındaki genci gören ve olaya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, genci tuvaletin camından çekmeye çalıştı.

Tuvalet camının küçük olmasından dolayı camdan sığamayan G.Ö.'yü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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