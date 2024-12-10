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Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden 4 genç gözyaşları içinde uğurlandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 13:26 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:35
Artvin&#039;deki heyelanda hayatını kaybeden 4 genç gözyaşları içinde uğurlandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Giresunlu 4 genç, bugün gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Artvin​'in Arhavi ilçesinde Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan​, Karadeniz Sahil Yolu​'nun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri yaklaşık 200 metrelik bir alanı kapladı. 19 saat süren çalışmaların ardından yol tek şeritli olarak ulaşıma açılabildi.

Toprak altında bir aracın kaldığına dair iddialar üzerine, dün heyelan bölgesinde uzman ekipler arama çalışmalarına başladı. Dron yardımıyla yeri tespit edilen, Giresun’dan Batum’a gitmekte olan Murat Turhan kontrolündeki otomobil, toprak altında bulundu.

CANSIZ BEDENLERİ 2 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Araçta bulunan sürücü Murat Turhan ile Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı. Cenazeler, otopsinin ardından Giresun'un Bulancak ilçesine gönderildi.

Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden 4 genç gözyaşları içinde uğurlandı - 1. Resim

4 genç için bugün öğle namazına müteakip ilçenin Sarayburnu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Milletvekili Ali Temur, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile gençlerin aileleri ve sevenleri katıldı.

Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden 4 genç gözyaşları içinde uğurlandı - 2. Resim

AİLELERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze namazı sonrası evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Turhan ile arkadaşı Aykut Tiryaki Kızılot mahallesindeki aile kabristanlığında; Nuri Apaydın Şemsettin mahallesindeki ve Aydın Görkem Özdemir ise Güzelyalı mahallesindeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi. Gençlerin aileleri cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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