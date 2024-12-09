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Kahreden haberler peş peşe geliyor! Artvin'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:17

Son dakika haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobile ulaşıldı. Ekipler araç içerisinde bulunan 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Artvin​'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu​'nun kapanmasına neden olan bir heyelan​ meydana gelmişti. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında bir otomobilin kaldığı tespit edildi.

Otomobilin bulunabilmesi için Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar kullanıldı.

Kahreden haberler peş peşe geliyor! Artvin'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Kahreden haberler peş peşe geliyor! Artvin'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - 2. Resim

ISPARTA'DAN ACI HABER: ŞEHİTLERİMİZ VAR

Öte yandan Isparta'da bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düşmüştü. İki helikopterin karıştığı kazada 6 personelin şehit olduğu bildirildi. 

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Kahreden haberler peş peşe geliyor! Artvin'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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