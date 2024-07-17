Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler neye uğradığını şaşırdı! Kan donduran olay...
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:39
Elazığ’da bir binanın asansör bakımını yapmak için çatı katına çıkan işçiler hayatının şokunu yaşadı. İki işçi çatıda asılı halde bir çocuğa ait ceset buldu. İşte kan donduran olayla ilgili detaylar...
Elazığ’da bulunan bir binada meydana gelen olayda, asansörlerin bakımı için binaya gelen işçiler çatı katına çıktı.
Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden gencin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı