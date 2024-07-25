Asansör kazalarının nedeni Bakanlık raporunda: Yüzde 21'inde uygunsuzluk var!

25 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sanayi ürünü denetimi raporunu yayımladı. Rapora göre 17 bin 964 sanayi ürününden 1955'inde uygunsuzluk tespit edilirken asansörlerle ilgili korkunç gerçek de ortaya çıktı.

Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'nın sorumluluğunda bulunan gruplarda yapılan denetimlerde 263 farklı ürün teste gönderildi, 250 ürün grubunda uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı. Ürün gruplarında, 28'i otomotiv, 19'u elektrikli ekipmanlar olmak üzere 61 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. Uygunsuzluk tespit edilen 1955 ürün için toplam 44 milyon 309 bin 618 lira idari para cezası uygulandı.

EN ÇOK PARA CEZASI ASANSÖRLERE

Söz konusu dönemde en çok asansörler ve elektrikli ekipmanlar gruplarında denetim yapıldı. Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,9 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 25,53 ile enerji verimliliği, yüzde 20,95 ile asansörler, yüzde 16,13 ile teleferik ve yüzde 11,42 ile basınçlı ekipmanlar oldu.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise 21 milyon 287 bin 603 lirayla asansörler, 13 milyon 547 bin 348 lirayla otomotiv, 4 milyon 598 bin 131 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 1 milyon 538 bin 322 lirayla basınçlı ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.