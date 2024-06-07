Asgari ücrete zam müjdesi! SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih verdi

07 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:30

Emekli ve memura Temmuz'da yapılacak zam belli oldu! SGK uzmanı Bağ-kur, SSK ve memur maaşları için tahmini oran verdi

Emekli ve memura Temmuz'da yapılacak zam belli oldu! SGK uzmanı Bağ-kur, SSK ve memur maaşları için tahmini oran verdi

Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret zammı için SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber TV'ye konuştu.

Ev hizmetleri alanında çalışan insanların yaşadıkları sıkıntılara ve yakın zamanda yaşanacak müjdeler hakkında konuşan Karakaş, Asgari ücret zammı için de tarih verdi.

"MECLİSİN KAPALI OLMASIYLA ALAKASI YOK!"

"Asgari ücrete zam gelmesi hakkında konuştuğumuz zaman Temmuz ayında nasıl zam yapacaklar 'meclis kapalı' diye geri dönüşler alıyoruz ancak asgari ücrete zam konusunun meclisle alakası yok.

Asgari ücret tespit komisyonu ve hükümet karar verirse maaşlara zam gelir. Ben temmuz ayında demiyorum ama Eylül ayında muhakkak asgari ücrette bir artış bekliyorum. Enflasyon oranlarının çift haneli olduğu zamanlarda, asgari ücrete iki defa zam yapılır. İkinci zammın Eylül ayında geleceğini düşünüyoruz."

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA EMEKLİLİK

"Ev hizmetlerinde çalışan işçilerimiz hakkında mobinge maruz kaldıklarını duyuyoruz. 2 Milyon insan bu alanda çalışıyor. Bu alanda yasal bir düzenleme bekliyoruz. Şu anda ev hizmetinde çalışan kadınlarımızın HAK-İŞ himayelerinde dernekleştiğini duyuyoruz.

Bu gelişme onların her türlü hizmetten faydalanmalarının da önünü açıyor. Diğer işçiler gibi işsizlik sigortasından, genel sigortadan ve emekli olmalarından tutun birçok hak sahibi olacaklar. Bu adımları onlara yasal düzenleme olarak geri dönecektir."