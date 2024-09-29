Aşiret düğününde kilolarca altın, balya balya para takıldı! Saatlerce saydılar

29 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:31

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde takılan takılar görenleri şaşkına çevirdi. Geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. Aşiret düğünü sosyal medyada gündeme oturdu.

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Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Serhat Özbağ ve Şevval Bitirgiç görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde kaydedilen görüntüler ve takılan takılar herkesi şaşkına çevirdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları katılırken düğün​ sosyal medyada gündeme oturdu.

GELİNE 3 KİLO ALTIN​, DAMADA 4 MİLYON LİRA

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi. Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.