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Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:16
Aşiretlerden PKK&#039;ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor'da çıkan çatışmalar sonucunda PKK'ya ait 9 karargah yerle bir edildi. Aşiretler 9 ayrı konuşlandırmaya bir anda gerçekleştirdiği operasyonlarla, küçük çocukları kaçıran terör örgütüne ağır darbe vurdu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde, ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasında birçok noktada çatışmalar başladı.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 1. Resim

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastından sonra, ABD ve İran arasında güç savaşları tüm bölgede etkisini göstermeye başladı.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 2. Resim

Deyrizor'da ABD'nin finanse ettiği terör örgütleri, küçük çocukları kaçırmaya varıncaya kadar Araplara zulmedip, kaynaklarını kullanıyordu.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 3. Resim

PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde, baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, sabah saatlerinde çatışmaya başladı.

İran'ın desteklediği Arap aşiretler, ABD'nin desteklediği terör örgütleri ile girdiği çatışmalarda 9 sözde karargahı etkisiz hale getirdi.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 4. Resim

Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 5. Resim

Deyrizor'da yaşanan çatışmalar sonrasında, ABD'ye ait savaş uçakları Arap köylerinin üstünde alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı - 6. Resim

Yaşanan bu gerginlik, İsmail Haniye suikastinden sonra, İran ile ABD arasında yaşanan güç kavgasının ilk adımı olarak değerlendirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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