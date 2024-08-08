Aşiretlerden PKK'ya ağır darbe! İsmail Haniye suikastı sonrasında çatışmalar başladı

08 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:16

MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak

MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi!

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi!

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde, ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasında birçok noktada çatışmalar başladı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastından sonra, ABD ve İran arasında güç savaşları tüm bölgede etkisini göstermeye başladı.

Deyrizor'da ABD'nin finanse ettiği terör örgütleri, küçük çocukları kaçırmaya varıncaya kadar Araplara zulmedip, kaynaklarını kullanıyordu.

PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde, baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, sabah saatlerinde çatışmaya başladı.

İran'ın desteklediği Arap aşiretler, ABD'nin desteklediği terör örgütleri ile girdiği çatışmalarda 9 sözde karargahı etkisiz hale getirdi.

Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Deyrizor'da yaşanan çatışmalar sonrasında, ABD'ye ait savaş uçakları Arap köylerinin üstünde alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Yaşanan bu gerginlik, İsmail Haniye suikastinden sonra, İran ile ABD arasında yaşanan güç kavgasının ilk adımı olarak değerlendirildi.