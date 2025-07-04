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 | Onur Kaya

Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye'de hafta sonu etkisini gösterecek aşırı sıcaklar öncesi sağanak ve fırtına alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerde sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. İşte 4 Temmuz Cuma hava durumu...

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Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 07:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hafta sonu başlayacak ve 9 gün sürecek aşırı sıcak hava dalgası öncesi hava sıcaklığı bugün iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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16 İLDE SARI, 2 İLDE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı illerden Artvin, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak ; Kars, Bayburt,
Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış; Adana, Malatya, Niğde, Sivas, Adıyaman, Mersin, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli fırtına bekleniyor. Turuncu kodla uyarı verilen Ordu ve Giresun'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de Cuma günü gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. , , yıldırım, , yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Aşırı sıcak öncesi sağanak ve fırtına alarmı: Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

5 BÖLGEDE FIRTINA VAR

Ayrıca rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (4 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • BALIKESİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 25°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • RİZE °C, 23°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • SAMSUN °C, 24°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
  • TRABZON °C, 22°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 33°C Az bulutlu ve açık.
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