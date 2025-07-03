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 | Banu İriç

Bakan Kurum Meteoroloji'nin uyarısını paylaştı: Kavurucu sıcaklar kapıda, tarih verildi

Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü başlayacak bir sıcak hava dalgasına karşı daha uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verileri paylaşarak vatandaşları uyardı.

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Bakan Kurum Meteoroloji'nin uyarısını paylaştı: Kavurucu sıcaklar kapıda, tarih verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 19:52

Çevre, Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum önümüzdeki hafta sıcaklıklarında dikkat çekici bir artış yaşanacağını duyurdu. Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre kavurucu sıcaklıklar kapıda...

Bakan Kurum Meteoroloji'nin uyarısını paylaştı: Kavurucu sıcaklar kapıda, tarih verildi

SICAKLAR KAVURACAK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum Meteoroloji'nin uyarısını paylaştı: Kavurucu sıcaklar kapıda, tarih verildi

5-12 TEMMUZ'A DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. Söz konusu tarihlerde en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 36, İstanbul’da 34, İzmir’de 39, Konya’da 36, Edirne’de 40, Bursa’da 36, Aydın’da 44, Muğla’da 40, Antalya’da 40, Adana’da 38 ve Diyarbakır’da 43 derece olması bekleniyor.

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