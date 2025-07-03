Son dakika | Ödemiş yangınından bir acı haber daha! Orman işçisi şehit oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında orman yangınına müdahale etmek için giden İbrahim Demir, alevlerin arasından çıkamadı. Demir yangında görev başında şehit oldu. Bir işçinin de yaralı olduğu öğrenildi.

39 yaşındaki Demir, 2008 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğünde operatörlük görevi yapıyordu. Demir'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

YAŞLI BİR KİŞİ EVDE YANARAK ÖLMÜŞTÜ

Yangında Ödemiş'te yaşayan yaşlı ve yatalak bir hasta da evinde alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti. Yanan evde bulunan cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında Yeşil Vatan'ı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum."