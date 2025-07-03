Çeşme ve Ödemiş'te orman yangını! Köy ve mahalleler tahliye edildi: Bölgede anonslar yapılıyor

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan orman yangınları saatlerdir devam ediyor. Her iki bölgedeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına 4 uçak, 15 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı köyler de boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde Çeşme ve Ödemiş'te başlayan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle daha geniş alanlara yayıldı. Saatlerdir şiddetlenerek devam eden yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ildır Mahallesi'nde bazı evler tahliye edilirken, söndürme çalışmaları 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile birlikte sürüyor.

3 KÖY BOŞALTILDI

Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de gelerek destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

ANONSLAR YAPILDI

Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Bu arada, alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.