Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çeşme ve Ödemiş'te orman yangını! Köy ve mahalleler tahliye edildi: Bölgede anonslar yapılıyor

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan orman yangınları saatlerdir devam ediyor. Her iki bölgedeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına 4 uçak, 15 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı köyler de boşaltıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:27

Dün akşam saatlerinde ve 'te başlayan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle daha geniş alanlara yayıldı. Saatlerdir şiddetlenerek devam eden yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ildır Mahallesi'nde bazı evler edilirken, söndürme çalışmaları 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile birlikte sürüyor.

Çeşme ve Ödemiş'te orman yangını! Köy ve mahalleler tahliye edildi: Bölgede anonslar yapılıyor

3 KÖY BOŞALTILDI

Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de gelerek destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

Çeşme ve Ödemiş'te orman yangını! Köy ve mahalleler tahliye edildi: Bölgede anonslar yapılıyor

ANONSLAR YAPILDI

Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

Çeşme ve Ödemiş'te orman yangını! Köy ve mahalleler tahliye edildi: Bölgede anonslar yapılıyor

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Bu arada, alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.
Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çeşme yangın son durum! Son dakika bilgisine göre yangına müdahaleler devam ediyor
Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın paniği
Çeşmede yangın büyüyor mu söndürüldü mü? Çeşme yangın son durum ne?
ETİKETLER
#orman yangını
#tahliye
#Küresel ısınma
#ödemiş
#pasta
#çeşme
#karaköy
#Yangın Müdahale
#Germiyan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.