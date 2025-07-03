Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında yangın paniği

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde3 katlı binanın çatısındayangın çıktı. Yangının çıktığı bina ve çevresindeki evler tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yaşanan panik ve çatıdan yükselen alevler, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. onu ile ilgili konuşan mahalle sakini Murat Tüzün, "Biz arkadaşlar dondurma yerken birdenbire alevlerin yükseldiğini gördüm. İnsanlar çığlık atmaya başladı. Çok şükür kimsede can kaybı yok. İtfaiyeyi biz haber verdik" dedi.