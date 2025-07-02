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 | Yusuf Özgür Bülbül

İzmir'de yangın büyüdü: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor!

İzmir, Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de popüler tatil beldesi Çeşme'den gelen yangın haberiyle sarsıldı. Ildır Mahallesi'nde öğleden sonra bir ziraat arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 18:13

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda öğleden sonra çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan alevlere müdahele edilirken, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi.
Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

İzmir'de yangın büyüdü: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor!

5 UÇAK VE 18 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Ildır Mahallesi'nde bugün saat 13.40'da ziraat alanında çıkan ve ormana sirayet eden yangına ilk müdahale saat 13.55'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 18 helikopter havadan alevleri söndürmeye çalışırken, karadan da 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekipler alevlerin daha da yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

İzmir'de yangın büyüdü: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor!

GÖNÜLLÜ EKİPLER DEVREDE

Bu arada gece gündüz Seferihisar bölgesinde hem yangınla mücadele eden hem arama kurtarma faaliyeti yürüten gönüllü ekiplerden bazılarının Çeşme ilçesine hareket ettiği öğrenildi. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor. Öte yandan, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

BALIKESİR'DE YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi’nde araziden çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde sürdürülüyor.

İzmir'de yangın büyüdü: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor!

TRAKTÖR VE SU TANKERLERİ DEVREDE

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Burhaniye Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek veriyor.
Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü ve yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahalelerin devam ettiği bildirildi.

İzmir'de yangın büyüdü: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor!

KOCAELİ'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI BÜYÜYOR

Kocaeli'de çıkan orman yangını büyürken, bölgedeki bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Saat 15.00 sıralarında Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede büyürken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, bazı evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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ETİKETLER
#izmir
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#orman yangını
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#çeşme
#Itfaiye Müdahalesi
#Yaşam
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