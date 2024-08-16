Asit yere döküldü, facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda işçi hastanelik oldu

16 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında facianın eşiğinden dönüldü. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyona girdi.

Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz bir anda fabrikanın içine dolmaya başladı. Gazdan etkilenen 11 işçi fenalaştı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

FABRİKADAKİ İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye ettiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.