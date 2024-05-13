Asker kaçakları polise saldırdı! Şüphelilerle arbede görüntüleri ortaya çıktı

13 May 2024 13:47 - Güncelleme : 13 May 2024 13:47

Küçükçekmece’de şüphe üzerine uygulamaya takılan şahıslar polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca ortalık karıştı. Şahıslardan biri polisi burnuna yumruk atarak yaralarken diğeri ise memura şarjörle saldırdı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ve araçta da bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, şahısların “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan toplamda 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstiklal Caddesi üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı. Diğer şahıs C.K. da polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.

POLİSİN BURNUNA YUMRUK ATIP ŞARJÖRÜYLE SALDIRDILAR

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından araç içerisinde yapılan aramada bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.