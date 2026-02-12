Askeri nakil minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Isparta–Burdur kara yolu oldu. Edinilen bilgiye göre saat 11.40 sıralarında, mahkum ve jandarma personelini taşıyan askeri nakil minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Feci kazada 5 mahkum ve 6 jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedbir ve kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.