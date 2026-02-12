Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Isparta–Burdur kara yolu oldu. Edinilen bilgiye göre saat 11.40 sıralarında, mahkum ve jandarma personelini taşıyan askeri nakil minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Askeri nakil minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Isparta-Burdur karayolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri nakil minibüsünün devrilmesi sonucu 5 mahkum ve 6 jandarma personeli hafif yaralandı. Kaza, Isparta-Burdur karayolunda saat 11.40 sıralarında meydana geldi. Mahkum ve jandarma personelini taşıyan askeri nakil minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 mahkum ve 6 jandarma personeli olmak üzere toplam 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada 5 mahkum ve 6 jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedbir ve kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.