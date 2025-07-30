Askerlik yerleri açıklandı! İşte askerlik yeri sorgulama ekranı

İstanbul
Asker adaylarının beklediği sınıflandırma sonuçları açıklandı. Ağustos sınıflandırma döneminde askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler, geçtiğimiz aylarda celp tercihlerini yaptı.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden paylaşıldı. MSB'den de yapılan duyuruda, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı aktarıldı.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Sonuçları e-Devlet'ten, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak. Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.