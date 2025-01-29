Askerlik yerleri bugün açıklanıyor! İşte 2025 celp ve sevk takvimi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber

29 Ocak 2025 01:20 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 01:39

Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. Buna göre; Yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri bugün ilan edilecek.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından şimdi de yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk dönemleri için bekleyiş sürüyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. MSB'de yer alan takvimde Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirilmişti. CELP VE SEVK TAKVİMİ Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin; Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar, Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar, Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. İlgili Haberler Terörle mücadele tam gaz! MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' MİT personel alımı tarihi ve başvuru şartları belli oldu