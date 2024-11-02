Aslı Baykal öncülüğünde yeni CHP kuruluyor iddialarına birinci ağızdan yanıt geldi! Bu isimlerle olacak gibi değil

02 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:36

CHP'nin vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı ve yönetimde olacak isimlerin Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş'in olacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddialar hakkında tgrthaber.com'a konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen; 'Türkiye'de yüzde 28 kararsızlar var. Milletin talebi ne yönde olursa ona karar veririz' dedi. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal​'ın kızı Aslı Baykal​, Kemal Kılıçdaroğlu​'nun Genel Başkanlık yaptığı dönemde partinin gidişatından memnun olmadığını dile getirerek CHP'den istifa etmişti. Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiasına göre Aslı Baykal öncülüğünde yeni bir CHP'nin kurulacağı, Mehmet Sevigen​ ve Yılmaz Ateş'in de kurulacak partinin yönetiminde olacağı söylendi.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, yeni CHP kuruluyor iddialarına yanıt verdi.

TÜRKİYE'NİN CİDDİ DEVLET ADAMLARINA İHTİYACI VAR!

Ortaya atılan iddiaları gördüm, ancak şu anda böyle bir oluşum yok. Bana gelen böyle bir talep de yok. Ama şunu söyleyebilirim;

Türkiye'nin ciddi devlet adamlarına ihtiyacı var. Türkiye'de şu anda yüzde 28 kararsız seçmen var. Biliyorsunuz sağ kesim için Yavuz Ağıralioğlu kolları sıvadı. Solda da eksikler var. Ama şunu da özellikle belirtmek isterim ki biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Aslı Hanım'dan bana böyle bir talep gelmedi.

"PARTİLER MİLLETİN TALEBİ ÜZERİNE KURULUR!"

Yeni bir CHP kurulacağı ve bizimde bu partide yönetici olacağımız ifade ediliyor fakat şu anda millettin böyle bir isteği yok. Eğer Millet talep ederse parti kurulur. Az önce de söyledim Türkiye'de yüzde 28 oranında kararsız seçmen var. Bu çok büyük bir sayı.

Biz her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen isimleriz ama bu isimlerle de olacak gibi değil. Umarım ülkesine de partisine de sahip çıkan ciddi devlet adamları ortaya çıkar.

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. Mevlüt Bey ve Fatma Hanım'ın oğludur. Gençliğinde babasının inşaat ve yapı işlerinde çalıştı. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş adamlığı yaptı. Kelebek gazetesinde fotoroman yarışmasına katıldı, dans yarışmasında birinci oldu

Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi sonrasında 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisine giremedi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesinde CHP içinde gerçekleştirilen ön seçime İstanbul 2. Bölgeden katıldı ve 7933 oy alarak 21. sırada kaldı; seçimlerde milletvekili adayı olamadı.

CNN Türk yayınlarına katılmama yönünde 6 Şubat 2020 tarihinde alınan parti kararını ihlal ettiği için 13 Şubat 2020 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 2 Nisan 2020 tarihinde Sevigen'in partiden ihracına karar veren CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Sevigen'in CNN Türk televizyonuna çıktığı tarihte, parti kararından haberinin olmayabileceğini gerekçe göstererek, Sevigen'e verilen ihraç kararını "kınamaya" çevirdi.

Sevigen, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor." şeklindeki açıklamaları nedeniyle 29 Kasım 2021 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

12 Ağustos 2023 tarihinde katıldığı bir programda ''Kemal Bey'i ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. Gelinen noktada zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum'' dedi