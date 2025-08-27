Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner gözaltına alındı: 10 şirket hakkında TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltına alındı. Öte yandan Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

ÖNER VE OKUMUŞ GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edildi. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler Öner ve Okumuş gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.