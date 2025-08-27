Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Merve Yaz

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!

Sadık Ayyıldız, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat için beklerken bıçak parası ödemediği iddiasıyla tedavi edilmedi. Hastane sürecinde yaşadığı zorluklar ve ertelenen ameliyatı için Aydın Adliyesi’ne başvurarak savcılığa şikayette bulundu. 72 yaşındaki Ayyıldız, acil müdahale bekliyor.

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:03

Son yıllarda sık sık gündeme gelen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, şimdi de hasta Sadık Ayyıldız’ın iddiaları ile gündem oldu. Ayyıldız, bıçak parası talebi nedeniyle ameliyatının gerçekleştirilmediğini öne sürerek, hem hekimler hem de yönetimi hakkında Aydın Adliyesi’nde şikayette bulundu. Olayın ardından, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!

BÖBREK RAHATSIZLIĞI İLE GELEN HASTA

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Sadık Ayyıldız, böbreklerindeki sorun nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’nin Üroloji Polikliniği’ne başvurmuştu. İlk muayenede tahlil istemesi sonrası, Ayyıldız’a böbrek taşının olduğunun ve edilmesi gerektiğinin söylendiği, bu nedenle ADÜ Hastanesi’ne yönlendirildiği bilgisi verildi. Ameliyat için 6 ay sonra gün verilmesi üzerine kabul eden Ayyıldız, 6 ay bekledikten sonra hastaneye yattı.

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!

AMELİYAT İÇİN HASTANEDE BEKLEYİŞ

Hastane sürecinin zorluğuna dikkat çeken Ayyıldız, 2 günlük aç susuz bekleyişinin ardından ameliyat gününde kendisinden para talep edildiğini ve “Sen 3 ay sonra gel” denilerek taburcu edildiğini bildirdi. Hastanede geçirdiği süre boyunca bekletildiği için herhangi bir tatmin edici açıklama alamadığını belirten hasta, sık sık sağlık personeline de neden bu kadar beklediğini sorduğunu fakat tatmin edici bir yanıt alamadığını ifade etti.

BEKLENMEDİK TABURCU OLMA SÜRECİ


Ameliyatının iptal edildiğini öğrenmesinin kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu anlatan Ayyıldız, bir asistan doktorun kendisine “Senin bazı şeyleri anlaman gerekiyordu” diyerek taburcu edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Daha sonra hastane yönetimiyle iletişim kurmaya çalıştığını fakat sürekli olarak randevu almayı başaramadığını ifade etti.

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!

TAHLİL SÜREÇLERİ VE MAĞDURİYET

Ayyıldız, hastanede ihtiyaç duyduğu tahlillerin için sürekli olarak hastaneye gitmek zorunda kaldığını, bu süreçte maddi ve manevi anlamda zorluk yaşadığını belirtti. Defalarca tahlil yaptırmak için aç karnına hastaneye geldiğini, bunun da sağlık durumunu olumsuz etkilediğini söyledi. Yaşadığı rahatsızlık sonrasında devletin sağladığı imkanlardan yararlanamamış olmaktan yakınarak, “Devletin imkanlarına yazık” dedi.

Bıçak parası ödemedi diye kimse ameliyat etmiyor!

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar neticesinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Ayyıldız, sağlık hizmetlerinin kötü yönetilmesiyle mağduriyet yaşadığını belirtti. Ameliyatın yapılması için gereken mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Ayyıldız, sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini açıkladı.

Hastalığı nedeniyle geçirdiği bu sürecin kendisi üzerinde çok olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Ayyıldız, “Artık sesimi duyurun, hakkımı arıyorum!” diyerek yetkililerden yardım istedi. Ameliyatının bir an önce yapılmasını beklediğini belirten hasta, bu süreçte gerekli adımların atılmasını talep etti.

Hastanelerde çalışma saatleri değişti mi? Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinde çalışma saati değişikliği
Ameliyathanede pazarlık skandalında yeni gelişme!
