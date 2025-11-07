Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağının da içinde bulunduğu Joint Base Andrews askeri üssünde hareketli saatler yaşandı. Kimyasal saldırı şüphesi üssü alarma geçirdi. Beyaz toz içeren şüpheli paket nedeniyle birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 10:30

ABD’nin eyaletinde yer alan Joint Base Andrews askeri üssüne gönderilen, içinde beyaz toz bulunan bir paket üssü alarma geçirdi. Paketin açılmasını ardından birkaç kişinin hastalanmasına ve bazı personelin hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Olay üste yer alan bir bina içinde paketin açılmasının ardından yaşandı.

Üs yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Önlem olarak bina ve bağlantılı bölümler tahliye edildi, olay yeri çevresinde kordonu oluşturuldu” ifadeleri yer aldı.

ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı

TEHLİKELİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEDİ

CNN’in haberine göre, rahatsızlanan birkaç kişi üs içindeki Malcolm Grove Tıp Merkezine kaldırıldı. Hastaların durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Maryland'deki bu üs ABD Başkanı’nı taşıyan Air Force One uçağının da bulunduğu üs olarak biliniyor.

CNN’in edindiği bilgilere göre, olay yerine gelen HAZMAT (Tehlikeli Madde Müdahale) ekibinin yaptığı ilk saha testlerinde tehlikeli bir madde tespit edilmedi, ancak soruşturma devam ediyor.

Şüpheli paketin açıldığı odanın, Hava Ulusal Muhafız Hazırlık Merkezinin bulunduğu binada yer aldığı ve olay sonrasında kapatıldığı bildirildi.

ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deterjan fabrikasında kimyasal sızıntı tehlikesi! AFAD devreye girdi
ABD'de kimyasal madde üretilen tesiste şiddetli patlama
ETİKETLER
#Sağlık
#güvenlik
#maryland
#alarm
#Askeri Üss
#Tehlikeli Madde
#Joint Base Andrews
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.