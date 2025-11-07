Menemenin menüdeki fiyatı gündem oldu! 'Altın tozuna mı batırıyorsunuz?'

Kategoriler
Bir restoranın karışık menemeni 585 TL'ye satılması sosyal medyada gündem oldu. Menüyü paylaşan bir kullanıcı, "Altın tozuna mı batırıp karıştırıyorsunuz bu menemeni?" diyerek tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte menemen fiyatına gelen o yorumlardan bazıları...
Ticaret Bakanlığı bir yandan kuvvetli şekilde denetimlerine devam ederken menülerdeki fahiş fiyatlar da gündem olmaya devam ediyor. Bu çerçevede bir restoranda karışık menemenin 585 TL'ye satılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
585 liralık karışık menemene gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Abi siz bu insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Altın tozuna batırıp mı karıştırıyorsunuz? Bu menemenin ne özelliği var, şaka mı bu ya? Vallahi çıldıracağım. Bu adam menemeni bu fiyata satarsa, yumurtacılar da yumurtaya zam yapar. Bu ahlaksızlar yüzünden geldiğimiz noktaya bakın… Gerçekten yazık"
“Geçen sene aynı yerde 400 liraydı. Bir yılda %46 zam yapmışlar, bu resmen fahiş fiyat.”
“Gidildiği sürece fiyat düşmez. 600 liraya menemen yiyen oldukça bunlar doymayacak!”
“Haksız zenginleşme bu. Dışarıda su bile almıyoruz artık!”
'YUMURTA LÜKS GIDA MI OLDU?'
Birçok kullanıcı “Bu gidişle menemen değil, yumurta bile yatırım aracı olacak!” diyerek durumu tiye aldı.
Bazılarıysa “Fiyat algısı bozuldu, artık kimse neyin pahalı olduğunu fark etmiyor.” yorumunu yaptı.